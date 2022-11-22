В Херсоне оккупанты сжигали тела своих погибших солдат на свалке – The Guardian

Оккупанты в Херсоне сжигали тела погибших солдат на свалке/ Reuters, Радио Свобода

Российские военные во время оккупации Херсона вероятно, сжигали тела своих погибших "товарищей по оружию" на местной свалке.

Об этом херсонцы рассказали изданию The Guardian. Они отмечают, что оккупанты запретили приближаться к свалке.

Туда постоянно приезжали грузовики. По словам местных жителей, они видели, как туда привозили черные мешки. Потом эти мешки поджигали, и в воздухе был дым и ужасный запах горелой плоти.

Жители Херсона считают, что таким образом оккупанты уничтожали тела своих погибших солдат. Однако некоторые из херсонцев, которые комментировали эту ситуацию, уточняли, что непосредственно не видели этих тел.

Работники свалки отмечают, что оккупанты выбрали наиболее изолированную территорию свалки, где их меньше всего было видно.

В издании отмечают, что пока не могут должным образом подтвердить такую информацию. Украинские власти сейчас не комментируют расследование на этот счет. В то же время издание отмечает, что на свалке до сих пор можно увидеть остатки флагов РФ, российской военной формы и шлемы.

Также отмечается, что захватчики могли заминировать территорию свалки или оставить там неразорванные взрывные устройства. Об этом рассказал изданию водитель грузовика, который работает на свалке.

Напомним, российские захватчики в понедельник, 21 ноября, обстреляли Херсон. В городе произошли взрывы после 11 часов утра. Российские оккупанты снова били по гражданской инфраструктуре. В результате были погибшие и раненые.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин рассказал, что освобождение Херсона – это большой успех Украины как государства, ведь это был единственный областной центр, захваченный в ходе войны Российской Федерации против Украины.

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