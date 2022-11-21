Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Херсоне и ранили людей: что известно

Оккупанты всадили по гражданской инфраструктуре в Херсоне/ Reuters pixabay.com

Российские захватчики в понедельник, 21 ноября, обстреляли Херсон. В городе начались взрывы после 11 часов утра.

Уже было слышно несколько волн взрывов. Об этом сообщили журналисты "Суспильного".

После этого о ситуации рассказали в Херсонском областном совете. Как сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский в Facebook, в городе были "прилеты" и есть раненые.

Он отмечает, что российские оккупанты снова били по гражданской инфраструктуре.

"У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается", – написал Соболевский.

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Напомним, российские захватчики в ночь на субботу, 19 ноября, ударили по деоккупированному Херсону. Они попали в многоэтажку. Несколько верхних этажей были практически полностью разрушены, в других квартирах выбило окна.

Ранее сообщалось, что украинские военные героически освободили Херсон, однако местным жителям до сих пор может угрожать опасность. РФ может планировать удары по городу. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж.

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