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Россия может планировать удар по Херсону – Маломуж

20 ноября 2022, 05:02

Оккупанты могут угрожать взорвать ядерную бомбу, когда поймут, что они уже никак не смогут победить.

Николай Маломуж, российские военные
Россия может планировать удар по Херсону / Коллаж фото Главред, Минобороны РФ

Украинские военные героически освободили Херсон, однако местным жителям до сих пор может грозить опасность. Враг может планировать удары по городу. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 годов), генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

Также он добавил, что российским оккупантам будет непросто совершить этот замысел.

"Действительно, враг может планировать удары по Херсону и Херсонщине, чтобы устроить террор мирного населения и наших Вооруженных сил. Но мы имеем преимущества, которые существенно ограничат эти возможности врага", - сказал Маломуж.

Эксперт акцентировал внимание на том, что украинские военные знают, где расположены огневые возможности врага. К тому же ВСУ обладают преимуществом в точном и высокоточном оружии.

"Мы можем достать до противника на таком расстоянии, с которого он уже не может наносить удары по нашим позициям. Противник под нашим огневым контролем на расстоянии 80 км, а с такого расстояния россияне уже не могут достать Херсон и часть правобережья", - добавил эксперт.

Таким образом Украина может эффектно противодействовать врагу на херсонском направлении.

Однако Маломуж не исключает, что на фоне неудач на фронте российский диктатор Владимир Путин может применить другие виды вооружений, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.

"В частности, он может угрожать применением ядерного оружия. Сегодня применение тактического ядерного оружия Россией против Украины чрезвычайно маловероятно. Проведена огромная работа по предупреждению таких действий со стороны РФ. Путин пытался шантажировать Украину и мир тактическим ядерным оружием, применением "грязной бомбы", химического или бактериологического оружия, но эти попытки были жестко пресечены на разных уровнях", - отметил Маломуж.

Он убежден, что у украинских военных будет возможность контрнаступать без риска применения РФ против Украины ядерного или другого оружия массового поражения.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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