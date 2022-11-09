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В Херсоне взорваны несколько мостов, флаги РФ исчезли почти везде - СМИ

9 ноября 2022, 11:51

РосСМИ сообщают, что с админзданий в оккупированном Херсоне исчезли российские триколоры.

В Херсоне взорваны два моста
В Херсоне взорваны два моста / Фото Telegram

Во временно оккупированном Херсоне взорваны несколько мостов - Дарьевский и Тягинский. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Кроме того, есть информация о том, что в Херсоне российские триколоры исчезли почти везде.

Дарьевский мост — автомобильный мост B Украине через реку Ингулец, расположенный возле села Дарьевка Херсонского района Херсонской области в сторону Каховской ГЭС на автодороге E58.

В Херсоне взорваны несколько мостов, флаги РФ исчезли почти везде - СМИ
В Херсоне взорваны несколько мостов, флаги РФ исчезли почти везде - СМИ

"В сети сообщают, что при выезде со Снигирёвки в сторону Херсона взорваны мосты через канал. Новокаирский мост также взорван. Переправа возле Львово - тоже всё. Переправа возле Садово минус", - пишет Telegram-канал Х**вый Херсон.

В Херсоне взорваны несколько мостов, флаги РФ исчезли почти везде - СМИ
В Херсоне взорваны несколько мостов, флаги РФ исчезли почти везде - СМИ

Новость дополнняется.....

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