В Херсоне взорваны несколько мостов, флаги РФ исчезли почти везде - СМИ

В Херсоне взорваны два моста / Фото Telegram

Во временно оккупированном Херсоне взорваны несколько мостов - Дарьевский и Тягинский. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Кроме того, есть информация о том, что в Херсоне российские триколоры исчезли почти везде.

Дарьевский мост — автомобильный мост B Украине через реку Ингулец, расположенный возле села Дарьевка Херсонского района Херсонской области в сторону Каховской ГЭС на автодороге E58.

"В сети сообщают, что при выезде со Снигирёвки в сторону Херсона взорваны мосты через канал. Новокаирский мост также взорван. Переправа возле Львово - тоже всё. Переправа возле Садово минус", - пишет Telegram-канал Х**вый Херсон.

Новость дополнняется.....