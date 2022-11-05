"Украли все, что можно": оккупанты России драпанули со здания Херсонской ОГА

Из здания Херсонской областной государственной администрации в захваченном Херсоне исчезли телевизор, мебель и другое имущество, которое принадлежит региону.
Оккупанты России сбежали со здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в захваченном ими Херсоне. Помещение осталось пустым. Они украли все ценные вещи и оставили только пустой шкаф, коробки и много мусора.
Как сообщает местное издание Мост, российские захватчики и коллаборанты страны-агрессора покинули здание Херсонской ОГА. Помещение пустует.
В административное здание попали украинские журналисты и заметили, что оккупанты обчистили кабинет главы ОГА – там теперь нет мебели, телевизора и другого имущества.
Остались только стол, пару кресел, пустой шкаф и коробки. Не украли только искусственную елку.
Подчеркивается, что оккупанты проживали в кабинетах здания.
Теперь там остались матрасы и другое имущество, которое они либо забыли украсть, либо оставили специально.
Ситуация в Херсоне
3 ноября в социальных сетях появились фотографии здания Херсонской областной государственной администрации. Там неожиданно пропал флаг РФ.
В Оперативном командовании Юг сказали, что войска РФ в Херсоне ждут наступления армии Украины и готовят провокации.
Представитель ОК Наталья Гуменюк допустила, что могли снять именно по этой причине. Захватчики могут использовать тактику, которая заключается в создании видимости своего выхода.
Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября сказал, что Штаты будут помогать Украине для решения вопрос освобождения Херсона.
По его словам, американское государство должно обеспечить ВСУ всем необходимым для проведения операции.
Другие новости:
- ВСУ уничтожили на Херсонщине артбатарею оккупантов, которая обстреливала мирных жителей
- Россиянам на левом берегу Херсонщины остается только терпеть
- ВСУ освободят правобережье Херсонщины до конца года, по Херсону есть вопросы – ISW