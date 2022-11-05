"Украли все, что можно": оккупанты России драпанули со здания Херсонской ОГА

Войска РФ и коллаборанты обчистили кабинет главы ОГА Херсонщины / Скриншот видео Мост

Оккупанты России сбежали со здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в захваченном ими Херсоне. Помещение осталось пустым. Они украли все ценные вещи и оставили только пустой шкаф, коробки и много мусора.

Как сообщает местное издание Мост, российские захватчики и коллаборанты страны-агрессора покинули здание Херсонской ОГА. Помещение пустует.

В административное здание попали украинские журналисты и заметили, что оккупанты обчистили кабинет главы ОГА – там теперь нет мебели, телевизора и другого имущества.

Остались только стол, пару кресел, пустой шкаф и коробки. Не украли только искусственную елку.

Подчеркивается, что оккупанты проживали в кабинетах здания.

Теперь там остались матрасы и другое имущество, которое они либо забыли украсть, либо оставили специально.

Оккупанты жили в кабинетах чиновников / Скриншот видео Мост

Ситуация в Херсоне

3 ноября в социальных сетях появились фотографии здания Херсонской областной государственной администрации. Там неожиданно пропал флаг РФ.

В Оперативном командовании Юг сказали, что войска РФ в Херсоне ждут наступления армии Украины и готовят провокации.

Представитель ОК Наталья Гуменюк допустила, что могли снять именно по этой причине. Захватчики могут использовать тактику, которая заключается в создании видимости своего выхода.

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября сказал, что Штаты будут помогать Украине для решения вопрос освобождения Херсона.

По его словам, американское государство должно обеспечить ВСУ всем необходимым для проведения операции.

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