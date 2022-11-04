США помогут ВСУ в освобождении Херсона: у Байдена рассказали о подготовке операции

Владимир Зеленский встретился с Джейком Салливаном / president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вопрос освобождения Вооруженными силами Украины захваченного российскими оккупантами Херсона.

"Эта война научила нас верить в то, что происходит. Когда будет происходить, мы это увидим. Мы сегодня верим в реальные события", — сказал он в пятницу на брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

В свою очередь, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан отметил, что "мы должны обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она проводила такие операции. Мы обсуждали, как мы можем помочь с их поддержкой".

"У меня была возможность получить доклады военными руководителями Украины о планировании этих усилий (по освобождению Херсона), и конечно американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это", — цитирует его Европейская правда.

Салливан также подчеркнул, что Белый дом окажет всю необходимую поддержку для этого: "Не мое дело - оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача - убедиться, что мы предоставляем Украине то, в чем она нуждается, чтобы это произошло".

Советник по безопасности пообещал также дополнительную помощь адаптированную к потребностям херсонской операции.

"Я сегодня снова переспросил, что необходимо (Украине для завершения этой операции, - ред.) и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы", — заявил он.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что российские оккупационные войска могут устроить "акт доброй воли" и оставить правый берег Днепра во временно оккупированной Херсонской области.

Как отметил глава Минобороны, любые сообщения россиян о Херсоне могут быть элементом информационно-психологической спецоперации. Резников подчеркнул, что украинское руководство внимательно следит за всеми заявлениями противника.

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