Россияне потенциально готовы к 'акту доброй воли' в Херсоне - Резников

Резников отметил, что у россиян есть привычка к "актам доброй воли" / УНИАН

Российские оккупационные войска могут устроить "акт доброй воли" и оставить правый берег Днепра во временно оккупированной Херсонской области.

Об этом во время брифинга в Укринформе рассказал министр обороны Алексей Резников.

Как отметил глава Минобороны, любые сообщения россиян о Херсоне могут быть элементом информационно-психологической спецоперации. Резников подчеркнул, что украинское руководство внимательно следит за всеми заявлениями противника.

"У россиян есть привычка к "актам доброй воли". Так, был "акт доброй воли", когда они освободили территорию Киевской области, затем Сумской и Черниговской. Потом был остров Змеиный – еще один "акт доброй воли". Конечно, я думаю, что потенциально они готовы к очередному "акту доброй воли" относительно левого берега Днепра в Херсонской области, в районе города Херсон, но для этого им все равно понадобится потерять определенный свой потенциал благодаря соответствующим действиям наших Вооруженных сил", - сказал Резников.

Также он подчеркнул, что погодные условия, в частности дожди, замедляют движение украинских войск на херсонским направлении.

"Когда дождевой режим включают небеса, мы от этого тоже зависим. Аграрный регион Херсонщины имеет много ирригационных систем, каналов, которые враги используют как искусственные траншеи, поэтому это немного замедляет движение наших войск", - пояснил министр.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.

Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что его армия будет пытаться сохранить репутацию своего президента и сразится с ВСУ. Однако российские военные занимаются мародерством и вывозят награбленное в ожидании побега.

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