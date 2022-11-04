Армия Украины освободит Херсон уже в ноябре – Пионтковский

ВСУ освободят Херсон уже в этом месяце - эксперт / 10-я горно-штурмовая бригада (иллюстративное фото), УНИАН

В Генштабе страны-оккупанта РФ еще есть профессионалы, которые, вероятно, пришли к выводу, что группировку российских войск следует отводить на левый берег Днепра. Вооруженные силы Украины освободят оккупированный Херсон уже в ноябре. Давление на Путина усиливается, и деоккупация города запустит ряд важных процессов. Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что в Генштабе России, похоже, решили отводить свою группировку оккупантов на левый берег Днепра. Ситуация напоминает последние годы Второй мировой войны – тогда Гитлер требовал удерживать позиции любой ценой, что приводило к еще большим потерям и поражениям.

По его словам, давление на главу Кремля Путина прослеживалось еще в выступлении командующего войсками РФ в Украине Суровикина, когда он говорил о "непростых решениях относительно Херсона".

"Но, мне кажется, что давление военных на Путина сказывалось, даже в инаугурационной речи олигофрена Суровикина пронеслась загадочная фраза о том, что "возможны непростые решения относительно Херсона", - сказал Пионтковский.

Как полагает политолог, армия Украины освободит захваченный Херсон уже в ноябре. Успех ВСУ запустит развитие серьезных процессов в России.

"Не знаю, отдал ли Путин окончательный приказ. Во всяком случае, украинцы возьмут этот украинский город в этом месяце. И это станет триггером очень важных политических процессов в России", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Ситуация в Херсоне

В Сети 3 ноября появилась фотография здания Херсонской областной государственной администрации в Херсоне без государственного флага российских оккупантов.

В Оперативном командовании Юг предупредили, что речь может идти о провокации России в Херсоне.

По словам представителя ОК Натальи Гуменюк, оккупанты ждут наступления войск РФ на оккупированный город, и такие действия могут быть частью их плана.

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что армия Украины способна освободить Херсон от оккупантов России. Он подчеркнул, что у украинских войск есть такая возможность, поскольку их действия эффективны.

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