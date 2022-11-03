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ВСУ освободят Херсон методично и эффективно - министр обороны США

3 ноября 2022, 21:16

Украинские военнослужащие вполне могут освободить Херсон. Министр обороны США Ллойд Остин считает, что ВСУ работают эффективно.

Пентагон, Херсон
ВСУ освободят Херсон методично и эффективно - министр обороны США / https://ua.depositphotos.com

Солдаты и офицеры ВСУ смогут отбить Херсон от русских оккупантов, поскольку всегда работают эффективно и методично.

Об этом заявил руководитель Министерства обороны США Ллойд Остин, сообщает британское издание The Guardian.

"Я, определенно, верю, что у них [ВCУ - Главред] есть все возможности для этого. И самое главное, украинцы верят, что у них есть возможность это сделать", – заявил министр.

По словам Остина, Украина имеет возможность вернуть Херсон, поскольку их работа является методичной и эффективной.

К слову, свое заявление руководитель Пентагона сделал в тот же самый день, когда российские коллаборанты в Херсоне начали говорить о том, что русские оккупанты могут вскоре выйти с левого берега Днепра.

Освобождение Херсона

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне. При этом Буданов считает, что ВСУ до конца года деоккупируют Херсон.

Новый командующий российским оккупационным корпусом в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил ‒ после того, как командовать группировкой российских оккупационных войск в Украине диктатор Путин назначил генерала Суровикина, есть риски того, что Херсон превратится во второй Мариуполь по степени разрушений и количеству жертв.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж заявил, что украинские военные в случае реализации оптимистического сценария могут быстро освободить правобережье Херсонской области, что позволит им продвигаться на левобережье Херсонщины и в Запорожской области. Таким образом за 2-3 месяца может быть освобожден материковый юг нашего государства. Если всё пойдет по такому сценарию, то после этого до Нового года украинские воины могут освободить и восток Украины.

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