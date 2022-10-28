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Когда Украина получит системы ПВО NASAMS: в Пентагоне дали ответ

28 октября 2022, 00:12

Это оружие способно поражать цели на расстоянии более 160 км, отслеживать до 72 целей и выпускать 54 ракеты за 12 секунд.

NASAMS, Украина
NASAMS / УНИАН, kongsberg.com

США планируют передать Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS уже в ноябре.

Как сказал глава Пентагона Ллойда Остина в ходе презентации Стратегии национальной обороны США, Министерство обороны упорно работало над передачей соответствующего вооружения.

"Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем их (системы NASAMS – ред.) получить и осуществить подготовку украинских военных", - указал Остин.

Что важно знать о системе NASAMS

NASAMS - это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

Это оружие способно поражать цели на расстоянии более 160 км, отслеживать до 72 целей и выпускать 54 ракеты за 12 секунд.

Проведенные испытания показали, что система может быть использована для уничтожения крылатых ракет.

Одна система NASAMS стоит около 65 млн долл.

ЗРК NASAMS для Украины

США подписали контракт на сумму 182 миллиона долларов, которым предусмотрена последующая передача Украине двух зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Позже бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сказал, что первые американские ЗРК NASAMS могут привезти в Украину уже до конца 2022 года.

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявлял, что Украина получит две системы NASAMS в течение двух месяцев.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные уже в октябре получат зенитно-ракетные комплексы NASAMS для противовоздушной обороны.

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