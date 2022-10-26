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Первые системы NASAMS скоро развернут в Украине: что известно

26 октября 2022, 07:00

Директор компании-производителя заявил, что правительству США уже передали системы противовоздушной обороны NASAMS, которые предназначены для Украины.

NASAMS
Скоро Украина получит первые системы ПВО NASAMS / Фото twitter.com/UkraineNewsLive

Компания-производитель Raytheon Technologies несколько недель назад передала правительству США две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины.

По словам гендиректора компании Грега Хейза, комплексы будут развернуты в Украине в ближайшее время, передает Defense News.

"Мы только что поставили две системы NASAMS. Две из них мы передали правительству несколько недель назад. Уже скоро их развернут в Украине", - сказал он.

Справка. NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

Это оружие способно поражать цели на расстоянии более 160 км, отслеживать до 72 целей и выпускать 54 ракеты за 12 секунд.

Проведенные испытания показали, что система может быть использована для уничтожения крылатых ракет.

Одна система NASAMS стоит около 65 млн долл.

ЗРК NASAMS для Украины

США подписали контракт на сумму 182 миллиона долларов, которым предусмотрена последующая передача Украине двух зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Позже бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сказал, что первые американские ЗРК NASAMS могут привезти в Украину уже до конца 2022 года.

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявлял, что Украина получит две системы NASAMS в течение двух месяцев.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные уже в октябре получат зенитно-ракетные комплексы NASAMS для противовоздушной обороны.

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