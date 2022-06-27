Отслеживает до 72 целей и выпускает 54 ракеты за 12 секунд: что известно о системе ПВО NASAMS

Украина может получить ракетную систему NASAMS / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Норвежская установка противоракетной обороны средней и большой дальности NASAMS, которая может оказаться на вооружении Украины, серьезно усилит оборону нашей страны. Эта ракетная система существенно отличается от устаревших зенитных ракетных комплексов. О ее особенностях рассказал историк и военный эксперт Крис Оуэн.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) сочетает в себе пусковые установки и системы управления норвежского производства с американскими усовершенствованными ракетами класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM). Этот ракетный комплекс способен одновременно поражать 72 цели, пишет Оуэн в Twitter.

Система ПВО NASAMS - основные характеристики

NASAMS объединяет радары MPQ-64 Sentinel и ракеты AMRAAM с норвежской системой управления боем под названием Fire Distribution Center (FDC). Эффективная дальность стрельбы составляет около 25 км на высоте от 300 м до 16 км, а заявленная вероятность попадания составляет 85%.

Батарея NASAMS состоит из:

трех огневых единиц (9 пусковых установок с общим количеством ракет 54);

трех радаров MPQ-64F;

одного центра управления огнем;

одной машины с оптико-электронной камерой (обеспечивающей пассивное наведение);

одной машины тактического управления.

Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Общая стоимость ракетной установки NASAMS составляет около 64 миллионов долларов.

Оуэн объяснил, что главная особенность этой техники в том, что комплекс полностью объединен в сеть через военную тактическую сеть передачи данных Link 16 стандарта НАТО. Элементы системы могут быть широко рассредоточены, что затрудняет наведение противника на цель.

Военный эксперт привел пример: когда канадские F-18 столкнулись с NASAMS на учениях 1999 года, они не смогли найти ни одной из батарей.

"Сомневаюсь, что у России получится лучше", – отметил Оуэн.

Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Ключевые особенности NASAMS

Каждый из радаров способен заменить другие.

Центр управления огнем может получать целеуказания из штаба и выдавать данные на отдельные пусковые установки.

Все 54 ракеты могут быть выпущены по различным целям в течение 12 секунд.

При повреждении одной части системы остальные продолжат работу и врагу будет очень сложно вывести комплекс из строя.

Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Отмечается также, радиус действия NASAMS меньше, чем у более известного MIM-104 Patriot (25 км против 90-160 км), то есть для покрытия той же площади потребуется больше батарей.

"Остается выяснить, сколько батарей будет передано Украине и где они будут размещены (…) Но сколько бы их ни было поставлено, для России это явно будет большой проблемой", – уверен Оуэн.

Как сообщал Главред, в Соединенных Штатах планируют на этой неделе объявить о том, что они закупят для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности. О таком решении хочет объявить Белый дом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна мощная система ПВО для того, чтобы защититься от российских ракет. По его словам, Киев ведет переговоры с партнерами по этому по вопросу, уже есть некоторые договоренности.

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