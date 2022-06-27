США планируют предоставить Украине современный комплекс ПВО NASAMS – CNN

США планируют предоставить Украине мощную современную ПВО NASAMS/ Википедия

В Соединенных Штатах планируют на этой неделе объявить о том, что они закупят для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

О таком решении хочет объявить Белый дом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

В медиа напомнили, что президент США Джо Байден недавно объявил о намерении предоставить Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы.

Теперь источники рассказали, что планируется предоставление новой военной помощи, которая будет включать в себя, в частности, усовершенствованные системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Кроме этого, в рамках новой помощи нашему государству могут передать дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Источник рассказал, что Украина попросила систему противоракетной обороны NASAMS. Однако отмечается, что украинских военных еще нужно будет научить пользоваться такими системами.

ЗРК NASAMS – что о нем известно

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Система стреляет ракетами SL-AMRAAM.

Такой комплекс может поражать ракетами цели, которые находятся на расстоянии более 160 километров.

Основное назначение NASAMS – противовоздушная оборона, уничтожение воздушных целей на средних и малых высотах.

Военная помощь Украине от США

Напомним, в Украину уже прибыли мощные реактивные системы залпового огня HIMARS от США. Украинские военные уже успели применить их на фронте и показали видео удара по оккупантам с таких ракетных установок.

Ранее сообщалось, что Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил выделение дополнительных 45 млрд долларов для увеличения оборонного бюджета в 2023 году. Значительную часть предложили выделить на помощь Украине. Общий размер оборонных расходов в следующем году составит 847 млрд долларов, что на 8% превышает оборонный бюджет текущего года.

Также ранее сообщалось, что Украина в рамках нового транша от Соединенных Штатов Америки получит 18 морских и речных судов.

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