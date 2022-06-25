Украина получит 18 боевых кораблей и катеров: в США пролили свет на новый транш

Украина получит 18 боевых кораблей и катеров от США в рамках военной помощи/ defense.gov

Украина в рамках нового транша от Соединенных Штатов Америки получит 18 морских и речных судов.

Как сообщили в пресс-службе Пентагона, речь идет о шести 12-метровых морских боевых кораблях, десяти 11-метровых патрульных катерах Dauntless Sea Ark и двух 10-метровых речных судах.

Речные катера и суда предназначены преимущественно для защиты рек, однако их можно применять в прибрежных районах.

В рамках нового транша Украина также получит, в частности:

4 высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS,

36 тысяч патронов калибра 105-мм,

18 тактических тягачей для гаубиц,

1200 гранатометов Mk-19,

2000 пулеметов.

Со всей техникой США также предоставляют много запчастей, которые могут понадобиться для нее, говорят в Пентагоне.

Военная помощь Украине от США

Напомним, в Украину уже прибыли мощные реактивные системы залпового огня HIMARS от США. Украинские военные уже успели применить их на фронте и показали видео удара по оккупантам с таких ракетных установок.

Ранее сообщалось, что Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил выделение дополнительных 45 млрд долларов для увеличения оборонного бюджета в 2023 году. Значительную часть предложили выделить в помощь Украине. Общий размер оборонных расходов в следующем году составит 847 млрд долларов, что на 8% превышает оборонный бюджет текущего года.

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