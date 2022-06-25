Украина получит 18 боевых кораблей и катеров: в США пролили свет на новый транш

Украине предоставят почти два десятка морских и речных судов, а также ракетные комплексы HIMARS, гранатометы и пулеметы.
Украина в рамках нового транша от Соединенных Штатов Америки получит 18 морских и речных судов.
Как сообщили в пресс-службе Пентагона, речь идет о шести 12-метровых морских боевых кораблях, десяти 11-метровых патрульных катерах Dauntless Sea Ark и двух 10-метровых речных судах.
Речные катера и суда предназначены преимущественно для защиты рек, однако их можно применять в прибрежных районах.
В рамках нового транша Украина также получит, в частности:
- 4 высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS,
- 36 тысяч патронов калибра 105-мм,
- 18 тактических тягачей для гаубиц,
- 1200 гранатометов Mk-19,
- 2000 пулеметов.
Со всей техникой США также предоставляют много запчастей, которые могут понадобиться для нее, говорят в Пентагоне.
Военная помощь Украине от США
Напомним, в Украину уже прибыли мощные реактивные системы залпового огня HIMARS от США. Украинские военные уже успели применить их на фронте и показали видео удара по оккупантам с таких ракетных установок.
Ранее сообщалось, что Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил выделение дополнительных 45 млрд долларов для увеличения оборонного бюджета в 2023 году. Значительную часть предложили выделить в помощь Украине. Общий размер оборонных расходов в следующем году составит 847 млрд долларов, что на 8% превышает оборонный бюджет текущего года.
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