Когда произойдет перелом в войне в пользу Украины - ответ эксперта

Когда будет перелом в войне 2022 - прогноз эксперта / Фото УНИАН

Украина перешла к маневренной обороне. Следующий этап - это проведение контрнаступления по тем направлениям, где это возможно. Об этом рассказал в интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам эксперта, на фронтах Юга и Востока страны ситуация отличается.

"На Юге сейчас нет продвижения противника по земле. То есть он остановлен, но там продолжаются вооруженные обстрелы, например, в Николаеве или на южных границах Днепропетровской области. В принципе, там удалось реализовать один из важных этапов для обороны — остановить активные наступательные действия и продвижение противника. На востоке еще до завершения реализации этого этапа не дошло, но как раз использованием маневренной обороны активно к этому движемся", - сказал Мусиенко.

Он объяснил, что такое маневренная оборона. В частности, это:

нанесение противнику тяжелых асимметричных ударов;

истощение сил противника;

попытки консолидировать ударные группировки войск противника на одном-двух направлениях, где продолжать сдерживать его и в то же время на других направлениях наносить удары по огневым точкам противника с перспективой перехода к контратакующим действиям.

По словам Мусиенко, подобная тактика военных действий себя оправдывает.

"Когда это будет реализовано, начнется подготовка к следующему этапу - проведению контрнаступления по тем направлениям, где это возможно. Но для этого нам нужно соответствующее вооружение. Пока в должном количестве и качестве систем которые мы нуждаемся для стопроцентного перехода к контратакам, мы не имеем. Но со временем с помощью наших партнеров мы такое вооружение накопим", - добавил он.

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Как сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что война России против Украины вероятнее всего подойдет к своему завершению путем переговоров. При этом Североатлантический альянс будет поддерживать Украину, чтобы обеспечить ей сильную позицию на переговорах со страной-агрессором РФ.

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