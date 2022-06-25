В НАТО назвали самый вероятный вариант завершения войны в Украине/ Reuters

Война России против Украины вероятнее всего подойдет к своему завершению путем переговоров.

При этом Североатлантический альянс будет поддерживать Украину, чтобы обеспечить ей сильную позицию на переговорах со страной-агрессором РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El País.

"Скорее всего, эта война (РФ против Украины – ред.) закончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией", – отметил Столтенберг.

Также он добавил, что лучший способ поддерживать Украину сейчас – это предоставлять ей мощное оружие, обеспечивать экономическую поддержку, а также вводить жесткие санкции против России.

Столтенберг также отметил, что между НАТО и Россией нет "тотальной войны".

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Самолеты РФ выпустили не менее 40 ракет для обстрела Украины. Взрывы прогремели в Киевской, Черниговской, Житомирской и Николаевской областях.

Сообщалось, что оккупанты массово ударили ракетами по военным объектам возле Житомира. Самолеты подлетели со стороны Беларуси и выпустили 24 ракеты.

Как сообщалось в сводке Генштаба ВСУ, украинские воины остановили штурм врага на нескольких направлениях. Однако оккупанты усилили обстрелы приграничных районов Украины.

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