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Оккупанты выпустили 24 ракеты по военным объектам возле Житомира

25 июня 2022, 08:33

Российские захватчики провели ракетный обстрел с самолетов, которые подлетели со стороны Беларуси.

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Оккупанты выпустили 24 ракеты по военным объектам возле Житомира/ Фото УНИАН

Возле Житомира ранним утром 25 июня был массовый ракетный обстрел военных объектов.

Оккупанты подлетели на самолетах со стороны Беларуси и выпустили 24 ракеты. Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении.

Он отмечает, что по самому областному центру "прилетов" не было.

"Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. По Житомиру ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг Житомира. С самолетов были запущены ракеты, они зашли из Беларуси. И суммарно было запущено 24 ракеты по военным частям и по объектам вокруг Житомира", – рассказал Сухомлин.

О возможных жертвах или раненых информации пока нет. По словам мэра города, такую информацию будут комментировать военные.

Напомним, рано утром в субботу, 25 июня, российские захватчики нанесли массовый удар ракетами по Украине. Самолеты РФ выпустили по меньшей мере два десятка ракет для обстрела Украины. Взрывы прогремели в Киевской, Черниговской, Житомирской и Николаевской областях.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 24 июня, в районе села Потемкино Высокопольского района Херсонской области украинские защитники отбили две атаки российских оккупантов, пытавшихся восстановить утраченные позиции.

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