Массированный ракетный удар по Украине: под утро взрывы прозвучали в четырех областях

Бомбардировщики РФ выпустили по меньшей мере два десятка ракет по украинской территории / Фото УНИАН

Рано утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали после воздушной тревоги в четырех областях - Киевской, Черниговской, Житомирской и Николаевской. Часть ракет была выпущена по Украине с территории Беларуси.

Как сообщает Telegram-канал мониторинговой группы Белорусский Гаюн, бомбардировщики РФ подлетели к белорусско-украинской границе и выпустили по меньшей мере два десятка ракет по украинской территории. Первый запуск был примерно в 3:45 с воздуха.

"Вероятно, вылеты бомбардировщиков были с территории РФ, поэтому о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема раньше была такой: взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ", – говорится в сообщении.

Наблюдатели предполагают, что российские самолеты находились на большой высоте, поэтому о запусках ракет стало известно только по специфическому следу, сопровождающемуся звуком, похожим на взрыв.

РФ нанесла ракетный удар по Украине / Фото /t.me/Hajun_BY

Следы от ракет в воздухе после запуска ракет 25 июня / Фото t.me/Hajun_BY

"Сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси (с воздуха и, возможно, земли) — будем ждать официальную информацию от ВСУ, собранную техническими средствами", — отметили в сообщении.

После первого запуска ракет российская авиация нанесла повторный удар около 5:40 утра. Было запущено не менее 4 ракет.

Ракетный удар по Киевской области

Рано утром 25 июня в северной части Киевской области прогремело не менее восьми взрывов.

Часть ракет была успешно ликвидирована средствами противовоздушной обороны.

Как сообщили в Telegram-канале Белорусский Гаюн, несколько ракет были запущены с территории Беларуси.

"Вероятно, было запущено минимум 2 или 3 ракеты с воздуха. Сообщения поступили из районов Светлогорска (Озаричи), Мозыря, Петрикова и Наровли Гомельской области", — говорится в сообщении.

Официальной информации относительно взрывов на Киевщине пока что нет.

Ракетный удар по Черниговской области

Утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна Черниговской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности позже", — говорится в сообщении.

Глава области попросил местных жителей не публиковать фото и видео "прилетов".

Ракетный удар по Житомирщине

После 04:20 серия взрывов прозвучала в Житомирской области. По словам местных жителей взрывы прогремели и в самом Житомире. Впоследствии о подобных звуках заявляли в 05:00, они повторились и через 45 минут.

"Было слышно еще несколько звуков взрывов… И снова взрывы. Напоминаем, что отбоя воздушной тревоги не было, поэтому ради безопасности нужно оставаться в укрытиях", – писало в Telegram Суспільне Житомир.

Взрывы в Николаевской области

Через несколько часов взрывы раздавались уже и в Николаевской области – в областном центре. Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что это произошло после объявления воздушной тревоги.

"В городе раздаются взрывы. Все в укрытие!" – призвал чиновник.

Как сообщал Главред, утром 17 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Около 7:00 ракеты попали в жилой квартал одного из спальных районов города. Два человека погибли, 20 - ранены.

20 июня российская армия в течение трех часов выпустила по югу Украины 14 ракет. В результате был уничтожен логистический продовольственный склад. Оккупанты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе. В результате ракетного обстрела в области повреждены сельскохозяйственные площади и продовольственный склад.

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