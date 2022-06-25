Массированный ракетный удар по Украине: под утро взрывы прозвучали в четырех областях

Самолеты РФ выпустили не менее двух десятков ракет для обстрела Украины. Взрывы прозвучали в Киевской, Черниговской, Житомирской и Николаевской областях.
Рано утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прозвучали после воздушной тревоги в четырех областях - Киевской, Черниговской, Житомирской и Николаевской. Часть ракет была выпущена по Украине с территории Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал мониторинговой группы Белорусский Гаюн, бомбардировщики РФ подлетели к белорусско-украинской границе и выпустили по меньшей мере два десятка ракет по украинской территории. Первый запуск был примерно в 3:45 с воздуха.
"Вероятно, вылеты бомбардировщиков были с территории РФ, поэтому о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема раньше была такой: взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ", – говорится в сообщении.
Наблюдатели предполагают, что российские самолеты находились на большой высоте, поэтому о запусках ракет стало известно только по специфическому следу, сопровождающемуся звуком, похожим на взрыв.
"Сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси (с воздуха и, возможно, земли) — будем ждать официальную информацию от ВСУ, собранную техническими средствами", — отметили в сообщении.
После первого запуска ракет российская авиация нанесла повторный удар около 5:40 утра. Было запущено не менее 4 ракет.
Ракетный удар по Киевской области
Рано утром 25 июня в северной части Киевской области прогремело не менее восьми взрывов.
Часть ракет была успешно ликвидирована средствами противовоздушной обороны.
Как сообщили в Telegram-канале Белорусский Гаюн, несколько ракет были запущены с территории Беларуси.
"Вероятно, было запущено минимум 2 или 3 ракеты с воздуха. Сообщения поступили из районов Светлогорска (Озаричи), Мозыря, Петрикова и Наровли Гомельской области", — говорится в сообщении.
Официальной информации относительно взрывов на Киевщине пока что нет.
Ракетный удар по Черниговской области
Утром в субботу, 25 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Десна Черниговской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности позже", — говорится в сообщении.
Глава области попросил местных жителей не публиковать фото и видео "прилетов".
Ракетный удар по Житомирщине
После 04:20 серия взрывов прозвучала в Житомирской области. По словам местных жителей взрывы прогремели и в самом Житомире. Впоследствии о подобных звуках заявляли в 05:00, они повторились и через 45 минут.
"Было слышно еще несколько звуков взрывов… И снова взрывы. Напоминаем, что отбоя воздушной тревоги не было, поэтому ради безопасности нужно оставаться в укрытиях", – писало в Telegram Суспільне Житомир.
Взрывы в Николаевской области
Через несколько часов взрывы раздавались уже и в Николаевской области – в областном центре. Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что это произошло после объявления воздушной тревоги.
"В городе раздаются взрывы. Все в укрытие!" – призвал чиновник.
Как сообщал Главред, утром 17 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Около 7:00 ракеты попали в жилой квартал одного из спальных районов города. Два человека погибли, 20 - ранены.
20 июня российская армия в течение трех часов выпустила по югу Украины 14 ракет. В результате был уничтожен логистический продовольственный склад. Оккупанты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе. В результате ракетного обстрела в области повреждены сельскохозяйственные площади и продовольственный склад.
Другие новости:
- Слышно было на весь Крым: в Симферополе прогремел мощный взрыв
- Мощный взрыв в центре оккупированного Донецка: над городом поднимается столб черного дыма
- РФ готовит массовый пуск ракет с Черного моря: Арестович предупредил об атаках в ближайшие дни