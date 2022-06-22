Ракетный удар по Николаеву: в городе прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар

Ракетный удар по Николаеву 22 июня - в городе сильный пожар / Фото Новости Николаева

В среду, 22 июня, российские оккупанты обстреляли Николаев. Как пишут местные СМИ, в городе прогремели три сильных взрыва. Вспыхнул сильный пожар.

В Сети появилось фото огромного столба дыма в Корабельном районе. Местные жители говорят, что было как минимум девять "прилетов".

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким позже сообщил, что по Николаеву был нанесен удар семью крылатыми ракетами.

"Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами", - сообщил Ким в Telegram.

Других подробностей пока нет.

В Сети публикуют фото из города после ракетной атаки. Небо над Николаевом - черное от дыма.

Так выглядит небо над Николаевом сейчас / Фото Новости Николаева

В Николаеве вспыхнул пожар / Фото Преступности.нет

Огромный столб дыма в Корабельном районе / Фото Новости Николаева

Как сообщал Главред, утром 17 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Около 7:00 ракеты попали в жилой квартал одного из спальных районов города. Два человека погибли, 20 - ранены.

20 июня российская армия в течение трех часов выпустила по югу Украины 14 ракет. В результате был уничтожен логистический продовольственный склад. Оккупанты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе. В результате ракетного обстрела в области повреждены сельскохозяйственные площади и продовольственный склад.

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