УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мощные взрывы в Николаеве, над городом поднялся столб дыма - первые подробности

21 июня 2022, 08:48

По словам очевидцев, оккупанты обстреливают Корабельный район. В Николаеве сильный "прилёт" по гражданскому объекту. Официальной информации пока что нет.

Взрыв в Николаеве
Взрывы в Николаеве прогремели утром 21 июня / Фото соцсети

Во вторник, 21 июня, в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Над городом поднимается столб дыма. Воздушная тревога на момент появления первых сообщений о взрывах в области не объявлялась. Ее объявили в 8:55.

Советник главы МВС Антон Геращенко сообщил в Telegram со ссылкой на очевидцев, что в Николаеве сильный "прилёт" по гражданскому объекту.

Telegram-канал Новости Николаева сообщает, что оккупанты обстреливают Корабельный район.

РФ обстреливает Николаев
РФ обстреливает Николаев / Фото t.me/novosti_nikolaeva
Фото t.me/novosti_nikolaeva
Фото t.me/novosti_nikolaeva

Официальной информации пока что нет.

Как сообщал Главред, 20 июня российская армия в течение трех часов выпустила по югу Украины 14 ракет. В результате это был уничтожен логистический продовольственный склад. Оккупанты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе.

В результате ракетного обстрела в области повреждены сельскохозяйственные площади и продовольственный склад. На территории склада после попадания ракеты начался пожар. Огонь охватил 300 кв. м. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар.

Другие новости:

война в Украине обстрелы новости Николаева взрыв война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:02

Как сделать макияж стойким в жару: эксперты дали важные советы

08:48

Мощные взрывы в Николаеве, над городом поднялся столб дыма - первые подробности

08:46

В Херсоне расстреляли сотрудников ФСБ в ресторане: Арестович рассказал подробностиВидео

08:42

Российская Википедия "похоронила" Козловского

08:19

Харькову грозит новая атака оккупантов: Арестович призвал вывозить детей из города

Реклама
08:10

ВСУ ликвидировали командира роты морских пехотинцев РФ с Камчатки

07:38

"Кризис" будет затяжным: Песков высказался о сроках войны в Украине

07:28

Гороскоп Таро на неделю 20-26 июня 2022: расставание, карьерный рост и порочная страстьВидео

07:08

Журналисты Bihus.Info выяснили, где сейчас находится предатель Илья Кива

06:40

Бои за Северодонецк: ближайшая неделя станет решающей - ISW

06:23

Как Европа снова позволила Путину себя шантажироватьмнение

06:10

Помидоры будут сладкими и мясистыми: простые способы вырастить роскошный урожайВидео

05:50

Аномальная жара выше +40º: синоптик назвал сроки резкого похолоданияВидео

05:31

Польза чеснока: ТОП-10 полезных свойств и главные противопоказания

05:20

Приметы на 22 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

05:00

Войска РФ выдыхаются: армия Украины пока не может наступать, но характер войны изменится – ЖдановВидео

04:55

День летнего солнцестояния: самый длинный день в году, традиции и обрядыВидео

04:20

Чарует фигурой и прикрывает живот рукой: Надежда Мейхер снялась в манящем шелковом наряде

03:50

Как одеваться после 50, чтобы выглядеть моложе: простые хитрости для большой радости

03:45

59-летнего Джонни Деппа не узнали во время концерта - актер сильно изменилсяВидео

Реклама
03:34

Это последний шанс: всеобщая мобилизация в РФ будет означать, что Путин в панике - эксперт

03:10

Самый вкусный джем на зиму из 2 ингредиентов: очень простой и быстрый рецепт

03:01

Урожая будет в два раза больше: что делать, чтобы чеснок был крупным - дачная хитростьВидео

02:57

"В его жизни не самый простой период": Александр Рыбак уехал в США лечить многолетнюю зависимость

02:17

Запрещенная украинская символика в лифе платья: украинская модель рассказала про аферу в Каннах

02:05

Война в Украине может длиться годы: НАТО придется перейти на военные рельсы – экспертВидео

01:32

Военный эксперт Жданов пояснил нюансы освобождения Херсона украинской армиейВидео

01:01

Джей Ло объявила свою дочь небинарной персоной

00:51

Приметы на 21 июня: что нельзя делать в день летнего солнцестояния и как не попасть в бедуВидео

00:40

Дизайн кухни: советы по планированию идеального пространства

20 июня, понедельник
23:58

"Как рабы": парамедик "Тайра" рассказала об условиях ее содержания в пленуВидео

23:46

"Не получается": Данилко впервые рассказал, почему у него нет семьи

23:37

Сильное задымление: ВСУ накрыли много "жирных" целей на острове Змеиный - АрестовичВидео

23:04

Вера Брежнева поздравила маму на День отца

23:01

"Перелом в нашу сторону": астролог назвал сроки победы Украины в войнеВидео

22:31

Мощный удар ВСУ на востоке: сотню оккупантов "покрошили" вместе с техникойВидео

22:23

Российский режиссер заявил, что Валюха из "Cватов" поддержала Россию

22:09

Готовы к любому сценарию: войска РФ усилили обстрелы Харьковщины, есть жертвыВидео

21:54

Город виден в прицелы: у Зеленского назвали главное условие освобождения ХерсонаВидео

21:32

Потери ВСУ за время войны около 10 тысяч убитыми - АрестовичВидео

Реклама
21:19

Зеленский встретился с легендарным голливудским комиком Беном СтиллеромВидео

21:11

"Искра демократии": Шольц поведал, чего больше всего боится ПутинВидео

21:00

Что будет с долларом: эксперт рассказал, стоит ли бежать сломя голову за валютойВидео

20:52

Правда ли щавель спасает от рака и можно ли его кушать много - исследования

20:46

Больницы и морги переполнены: потери оккупантов на Луганщине зашкаливают – ГайдайВидео

20:42

ЕС на неделе объявит о пакете помощи Украине на 9 млрд евро - BloombergВидео

20:31

Не Кацурин: Надя Дорофеева засветила загадочного бойфренда на романтичном фото

20:28

Телебачення Торонто. Уничтожить Украину в хорошем смысле: что не так с российскими либералами?Видеоблоги

20:14

Эксперт-международник пояснила, почему Европа не дает Украине большие партии тяжелого оружияВидео

20:02

Байден откровенно высказался о перспективах вступления Украины в ЕСВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять