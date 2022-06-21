Мощные взрывы в Николаеве, над городом поднялся столб дыма - первые подробности

Взрывы в Николаеве прогремели утром 21 июня / Фото соцсети

Во вторник, 21 июня, в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Над городом поднимается столб дыма. Воздушная тревога на момент появления первых сообщений о взрывах в области не объявлялась. Ее объявили в 8:55.

Советник главы МВС Антон Геращенко сообщил в Telegram со ссылкой на очевидцев, что в Николаеве сильный "прилёт" по гражданскому объекту.

Telegram-канал Новости Николаева сообщает, что оккупанты обстреливают Корабельный район.

РФ обстреливает Николаев / Фото t.me/novosti_nikolaeva

Фото t.me/novosti_nikolaeva

Фото t.me/novosti_nikolaeva

Официальной информации пока что нет.

Как сообщал Главред, 20 июня российская армия в течение трех часов выпустила по югу Украины 14 ракет. В результате это был уничтожен логистический продовольственный склад. Оккупанты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе.

В результате ракетного обстрела в области повреждены сельскохозяйственные площади и продовольственный склад. На территории склада после попадания ракеты начался пожар. Огонь охватил 300 кв. м. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар.

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