Мощный ракетный удар по югу Украины: оккупанты выпустили 14 ракет за три часа

Оккупанты выпустили ракеты по югу Украины / Оперативное командование "Юг"

Российская армия в течение трех часов выпустила по югу Украины 14 ракет. В результате это был уничтожен логистический продовольственный склад. Об этом сообщает горсовет Одессы.

"Рашисты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесчины и по самой Одессе", - говорится в сообщении.

В результате ракетного обстрела в области повреждены сельскохозяйственные площади и продовольственный склад. На территории склада после попадания ракеты начался пожар. Огонь охватил 300 кв. м. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар.

В результате обстрела пострадавших среди мирного населения нет.

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Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украину могут обстрелять ракетами прямо перед возможным вторжением со стороны Беларуси. В таком случае можно ожидать массированного ракетно-авиационного удара.

Напомним, недавно оккупанты выпустили ракеты по Киеву. В столице были слышны взрывы. Тогда стало известно, что вражеская ракета не успела долететь до цели, ее сбила наша ПВО.

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