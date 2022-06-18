Украину могут обстрелять ракетами перед возможным вторжением Беларуси - Жданов

Беларусь может обстрелять ракетами Украину перед вторжением / Минобороы РФ, Белсат

Украину могут обстрелять ракетами прямо перед возможным вторжением со стороны Беларуси. В таком случае можно ожидать массированного ракетно-авиационного удара. Об этом заявил военной эксперт Олег Жданов, сообщает НВ.

К обстрелу Украины может также подключится артиллерия. Однако, по информации Жданова, нашим военным есть с чем "встречать" врагов.

"Обязательно наземному вторжению предшествует массированный ракетно-авиационный удар. Затем, по возможности, если есть досягаемость дальности, вступает артиллерия, а потом только выдвигаются войска. Но войска уже будут идти под прикрытием авиации и ракетных войск. У нас есть чем "встречать" и ракетные войска, и авиацию", – сказал Олег Жданов.

Эксперт также добавил, что украинская ПВО будет бороться с летящими со стороны Беларуси ракетами.

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Напомним, Олег Жданов считает, что армия Беларуси может отказаться идти в наступление на Украину. В случае массовых бунтов в стране военные могут перейти на сторону народа. Жданов ожидает, что это может стать концом политической карьеры Лукашенко.

Войска Беларуси на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

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