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Стягивают Искандеры: Лукашенко пошел на тревожный для Украины шаг и сделал военное распоряжение

26 мая 2022, 18:31

По словам Лукашенко, кроме фронтов со стороны Литвы и Польши, якобы открылось новое направление - южное.

Лукашенко, ракеты
Лукашенко / Минобороы РФ, Белсат

Беларусь создаст оперативное командование своими войска на границе с Украиной.

Об этом самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании с военным руководством.

Мотивы такого решения Лукашенко объяснил якобы угрозой со стороны Украины. По его словам, кроме фронтов со стороны Литвы и Польши, открылось новое направление - южное.

"Министр обороны нам предложил создать новое командование на южном направлении. Это было еще в прошлом году.... Но теперь надо немедленно создавать это оперативное направление, вместе западным, северо-западным будет и южное крыло", - заявил глава режима.

Лукашенко отметил, что уже сейчас надо отправлять новые подразделения к южной границе, не дожидаясь создания нового оперативного командования, чтобы белорусские войска получали опыт.

Российские Искандеры возле границ Украины

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что российские оккупанты перемещают пусковые установки крылатых ракет Искандер в район города Лунинец в Брестской области Беларуси.

"В то же время враг осуществляет перемещение пусковых установок оперативно-тактических крылатых ракет "Искандер" в район города Лунинец в Брестской области. Не исключается их привлечение к поражению военных объектов и инфраструктуры в западном регионе нашей страны", - подчеркнул Громов.

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Войска Беларуси у границы с Украиной

На территории республики Беларусь за последние два месяца было установлено передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В белорусском государстве остается военная техника РФ, которая может передвигаться совместно с колонной военных РБ. При этом продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов по Украины с территории Беларуси. Согласно данным военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Расстояние до украинской границы - 50 километров.

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война в Украине Беларусь Александр Лукашенко
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