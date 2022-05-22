В Беларуси снова перебрасывают Искандеры к границе с Украиной – впервые за два месяца

В Беларуси снова перебрасывают Искандеры к границе с Украиной/ Минобороны РФ, Reuters

В Беларуси впервые за последние два месяца зафиксировали передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной.

На территории РБ до сих пор остается военная техника России, которая может передвигаться вместе с колоннами белорусских военных. Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

"Сегодня (22 мая – ред.), впервые за долгое время, мониторинговой группой зафиксировано перемещение ОТРК Искандер к границе с Украиной. Стоит отметить, что в Брестской обл., как и ранее, остаются единицы техники ВС РФ, которые могут передвигаться с колоннами МО РБ", – отметили активисты.

Защитники Украины выбили российские войска с киевского направления еще в начале апреля. После этого основную часть своих войск РФ вывела из Беларуси, однако там еще остались российские силы и военная техника, говорят активисты.

При этом отмечается, что еще фиксируются запуски ракет по Украине с территории Беларуси.

Активисты также призвали белорусов, чтобы те сообщали, если увидят места дислокации и перемещения ракетных комплексов в Беларуси. Особенно важной будет информация о таких российских ракетных системах:

ТРК "Точка-У",

РСЗО "Смерч",

РСЗО"Град",

ОТРК "Искандер".

Также призывают сообщать о перевозке ракет и боеприпасов к таким ракетным системам. Активисты показали на фото, как выглядит упомянутая тяжелая техника.

РК "Искандер"/ Telegram "Белорусский Гаюн"

РК "Точка-У"/ Telegram "Белорусский Гаюн"

РСЗО "Смерч"/ Telegram "Белорусский Гаюн"

РСЗО "Град"

ОТРК Искандер-М – для чего применяется

Основное назначение ракетных комплексов Искандер – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

Наиболее вероятные цели Искандеров:

системы ПВО,

системы ПРО,

командные пункты и узлы связи,

самолеты и вертолеты на аэродромах,

важнейшие объекты инфраструктуры (склады, мосты и тому подобное),

скопления войск и техники, колонны на марше, площадки хранения техники и т. п.),

оперативно-тактические ракетные комплексы,

дивизионная артиллерия: реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия.

Ранее в Совете безопасности Беларуси заявили, что на территорию РБ якобы заходят "украинские диверсионно-разведывательные группы". При этом доказательств выявления, задержания или ликвидации белорусскими военными так называемых "украинских ДРГ" в стране не предоставляют.

Также ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в Беларуси на отдельных полигонах развернули ракетные дивизионы тактического ракетного комплекса Точка-У и дивизион реактивной системы залпового огня Смерч, белорусские военные готовятся к учениям.

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