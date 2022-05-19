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Из Беларуси домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами из Черниговщины

19 мая 2022, 12:29

Российские оккупанты вывезли раненого мальчика в Беларусь и оставили его там без связи с родными.

Домой вернули 14-летнего подростка, которого похитили оккупанты на Черниговщине
Домой вернули 14-летнего подростка, которого похитили оккупанты на Черниговщине / Национальная полиция Украины

В Украину удалось вернуть раненого 14-летнего Сергея Сорокопуда, которого похитили оккупанты на Черниговщине и вывезли в Беларусь. Парня разлучили с семьей в селе Ягодное. Российские военнослужащие забрали ребенка, заявив, что везут парня на лечение. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Еще в начале марта оккупанты обстреляли село, тогда снаряд попал прямо в комнату мальчика. Все, кто жил там, чудом уцелели, они прятались в коридоре. Уже вечером следующего дня в селе поселились рашисты.

Российские военные "эвакуировали" местных жителей в школьный подвал, а сами жили в домах и подвалах многоквартирных двухэтажек.

"Многочисленную военную технику расставили вплотную к жилью и по огородам, оттуда же обстреливали позиции украинских защитников. Между тем более трех с половиной сотен человек, преимущественно местных жителей, страдали в тесном подвале школы. Самому младшему из них на момент попадания туда было полтора месяца, а самой старшей — за 90 лет. Выходить на свежий воздух оккупанты разрешали "под настроение", и то когда не стреляли", - говорится в сообщении.

Впоследствии селянам разрешили развести рядом со школой костер и готовить там еду. На такой импровизированной "кухне" мальчик получил ранение - прилетел снаряд и взорвался. У ребенка изо рта текла кровь, у него кружилась голова и не мог двигаться. Ребенка доставили в медпункт, где увидели, что осколок ушел в легкое.

После оказания ребенку какой-то медицинской помощи, оккупанты отправили мальчика ночевать в подвал в нечеловеческих условиях. На следующее утро рашисты вывезли Сергея в Гомель, где его положили в больницу.

Мальчику несколько недель делали только перевязки и только потом перевели в детскую больницу, где провели две операции. Как оказалось, у Сергея были сломаны два ребра и травмировано легкое.

  • Домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами на Черниговщине
    Домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами на Черниговщине Национальная полиция Украины
  • Домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами на Черниговщине
    Домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами на Черниговщине Национальная полиция Украины
  • Домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами на Черниговщине
    Домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами на Черниговщине Национальная полиция Украины
  • Домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами на Черниговщине
    Домой вернули 14-летнего подростка, похищенного оккупантами на Черниговщине Национальная полиция Украины

Как удалось разыскать и вернуть ребенка

Неравнодушные белорусские медики разместили в соцсетях сообщение о раненном Сереже - мальчик искал родных. Об этом семье сообщили украинские военные и волонтеры уже после освобождения Черниговщины. Родные смогли позвонить на указанный номер уже после того, как у них появился новый телефон, старый отобрали оккупанты.

Родные мальчика поддерживали контакт с Сережей через медсестру, которая указала свой номер телефона. Белорусская сторона соглашалась передать ребенка только родителям, но забрать его могла только старшая сестра из-за болезни матери, которая не может покидать дом даже на день. Впоследствии белорусы согласились отдать мальчика сестре.

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Как оказалось, сам Сережа до оккупации активно занимался спортом. Он получал первые места на областных соревнованиях по боксу.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, российские оккупанты убивают мирное население Украины, в том числе и детей. С начала полномасштабного вторжения рашисты убили по меньшей мере 231 ребенка, еще 427 ранили. Эти цифры не окончательны, поскольку невозможно подсчитать, сколько людей было убито и ранено на пока оккупированных территориях.

Другие новости:

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