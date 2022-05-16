Оккупанты ударили по Одещине ракетами из стратегической авиации: 3 пострадавших, среди них ребенок

Захватчики попали в объект туристической инфраструктуры, были разрушены здания.
Российские захватчики утром в понедельник, 16 мая, обстреляли ракетами Одесскую область. Удары они наносили с самолетов стратегической авиации.
Об этом сообщает Оперативное командование"Юг". Отмечается, что в результате ракетной атаки пострадали три человека – маленький ребенок и двое взрослых. Ребенок получил тяжелые ранения.
Во время атаки был поражен объект туристической инфраструктуры, а также разрушенные здания. Вспыхнул пожар.
Сейчас на месте работают спасатели и следственно-оперативная группа. Остальная информация уточняется.
"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей", – отмечается в сообщении.
Напомним, ранее оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Одесской области 8 мая. В результате ряда ракетных обстрелов Одесской области в шести населенных пунктах было повреждено электроснабжение.
Ранее американские аналитики отмечали, что российские войска могут бросить больше сил на захват Северодонецка и Лисичанска на Луганщине, при этом они могут отказаться от идеи достичь административных границ Донецкой области.
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