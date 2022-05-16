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"Не могу жить без родителей": на Киевщине 12-летний мальчик рассказал об ужасах оккупации в дневнике

16 мая 2022, 10:35

Маму и отчима ребенка расстреляли в машине оккупанты, их похоронили в яме просто во дворе дома.

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На Киевщине 12-летний мальчик рассказал об ужасах оккупации в дневнике/ УНИАН, The Wall Street Journal

12-летний Тимофей Зозуля во время оккупации его села Шевченково на Киевщине потерял свою маму и отчима – их расстреляли русские захватчики прямо в автомобиле, когда тот попал в поле зрения российской колонны на дороге. Мальчик узнал об этом не сразу – его тетя какое-то время скрывала от ребенка трагическую потерю.

А тем временем без родных людей Тимофею с братом пришлось терпеть ужасы оккупации, пока село не освободили украинские военные. Все, что пришлось пережить, подросток описывал в своем дневнике, сообщает издание The Wall Street Journal.

Мама ребят Юлия Ващенко и отчим Сергей Есипенко в день, когда в село заезжал российская колонна, как раз были на местном рынке – поехали туда, чтобы продать некоторые товары. В 11:30 Юлия позвонила одному из сыновей и сказала, чтобы они оба спрятались в ванной.

После этого женщина вместе со своим мужем сели в машину и направились домой, но доехать не смогли – оккупанты расстреляли их прямо в машине, когда их авто появилось в поле зрения колонны российской техники.

Обоих братьев после смерти матери и отчима забрали к себе тетя Елена Стрелец и ее муж Сергей Проворнов. Они не решились сразу сказать ребятам о потере, поэтому скрывали это, пока могли. А детям сказали, что родители уехали в Киев.

Елена и Сергей провели переговоры с российскими военными и смогли забрать тела погибших из автомобиля. После этого женщину и мужчину похоронили в неглубокой яме во дворе их дома.

"У нас заканчивается хлеб... и терпение"

Свои переживания Тимофей записывал в дневнике, который вел еще до начала широкомасштабной войны. В одной из записей от 13 марта он отметил, что уже привык к снарядам, и что у них заканчивается хлеб.

"Надежда на победу быстро угасает! Я привык к снарядам, летающим над моей головой. У нас до сих пор нет электричества. У нас кончается хлеб... и терпение", – написал мальчик.

Когда ребенку сообщили, что его мама и отчим были убиты, он нарисовал в дневнике красного черта, который пускает искры из глаз.

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Статью о 12-летнем Тимофее опубликовали в The Wall Street Journal

Однако на следующий день ребенка ждал еще один удар – во время вражеского обстрела осколком убило его любимого пса Боню.

После записи о смерти любимой собаки мальчик написал на полях тетради "Мечты не осуществляются", и в течение следующих 8 дней не делал записей.

После этого 27 марта появилась запись: "У нас до сих пор нет электричества и газа. Связь (сотовая связь) начинает исчезать, как и надежда".

"Я не могу жить без своих родителей"

Уже 10 апреля, после того, как населенный пункт освободили украинские военные, мальчик написал, что полицейские привезли в село одежду, продукты и воду.

После этого тела Юлии и Сергея смогли перезахоронить по всем правилам. Мальчик очень скучал по маме и отчиму. Когда шла подготовка к похоронам, он написал в дневнике: "Я не могу жить без своих родителей".

Когда они уже ехали с кладбища после похорон, то остановились возле авто, в котором погибли родители. Автомобиль был расстрелян сзади. В машине лежали шапки Юлии и Сергея, которые были сильно пропитаны кровью.

Родственники уверены, что если бы женщина с мужчиной спрятались в подвал вблизи рынка, то не наткнулись бы на вражескую колонну и остались бы живы.

По словам главы села Владимира Йовенко, в Шевченково оккупанты убили много безоружных людей. Среди них несколько мужчин, которых казнили в подвале.

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Напомним, украинские артиллеристы разбили технику российских оккупантов, которая двигалась украинскими полями. Меткими ударами ее уничтожили артиллеристы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Ранее американские аналитики отмечали, что российские войска могут бросить больше сил на захват Северодонецка и Лисичанска на Луганщине, при этом они могут отказаться от идеи достичь административных границ Донецкой области.

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