"Нечего по сеяному ездить": артиллеристы ВСУ ярко уничтожили колонну оккупантов

Артиллеристы ВСУ ярко уничтожили колонну оккупантов/ Скрин из видео, Генштаб ВСУ

Украинские артиллеристы разбили технику российских оккупантов, которая двигалась украинскими полями.

Меткими ударами ее уничтожили артиллеристы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Снова рашистская колонна не доехала до места назначения. Снова они загадили наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой", – отметили украинские воины.

Бойцы добавили, что указали для захватчиков единственно правильное направление – вслед за российским военным кораблем, и добавили, что "нечего ездить по сеяному".

Ранее в американском Институте изучения войны отмечали, что Путин, вероятно, планирует аннексировать оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Так называемое "включение" этих украинских территорий в состав РФ, согласно логике Кремля, будет означать распространение на них доктрины о ядерном оружии, которую Москва пригрозит применить для того, чтобы не допустить их освобождения войсками Украины.

Напомним, по словам журналиста Виталия Портникова, у России и Запада разные взгляды на применение тактического ядерного оружия во время войны. Руководство РФ может "дать добро" своему войску на ее применение для того, чтобы сломить сопротивление. Однако на Западе применение любого ядерного оружия считают преступным.

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