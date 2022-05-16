Чернобаевка - 20: ВСУ юбилейный раз "накрыли" россиян под Херсоном

ВСУ юбилейный раз "накрыли" россиян под Херсоном / скриншот

ВСУ нанесли очередной удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка. Враг понес потери в живой силе и технике.

Удар нанесен во вражеский склад с боеприпасами, количество потерь врага уточняется, сообщили в Генштабе.

Как рассказывал Арестович, удар наших Вооруженных Сил по позициям российских оккупантов в Чернобаевке был еще в 12:00 15 мая. По состоянию на 13:00, там до сих пор детонировали боеприпасы.

"20-я Чернобаевка. Удар был в 12.00. Детонация все еще продолжается", - лаконично написал Арестович.

Напомним, СБУ обнародовала разговор российского военного с его матерью, в котором он рассказывает ей, что украинскую Чернобаевку называют "чистилищем" для живой силы и кладбищем для военной техники.

Ранее Арестович объяснил феномен Чернобаевки, где украинские военные многократно в результате авиаударов уничтожали военную технику, личный состав противника, боеприпасы.

Читайте также"Белогоровка – круче Чернобаевки": ВСУ устроили войскам РФ одновременно Сталинград и Курскую дугу"Они накопили огромную группировку из Крыма на том направлении – там, где Николаев, Одесса. Им желательно, но недостижимо, двигаться через два моста - антоновский мост и мост в Новой Каховке", - отметил он.

По словам Арестовича, там получается очень узкий проход, но оккупантов "огромное количество", и продвигаться вглубь Украины, они могут лишь "капиллярным путем".

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