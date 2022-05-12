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Оккупанты Чернобаевку называют "чистилищем" для военных и кладбищем для техники - СБУ

12 мая 2022, 20:49

СБУ обнародовала разговор российского военного с его матерью.

СБУ
СБУ обнародовала новый разговор оккупантов / УНИАН

СБУ обнародовала разговор российского военного с его матерью, в котором он рассказывает ей, что украинскую Чернобаевку называют "чистилищем" для живой силы и кладбищем для военной техники.

"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", - признается матери контрактник ВС РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Он называет войну спецоперацией, та женщина знакома со зверствами россиян в Украине и не соглашается с сыном.

"Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там", - доказывает она.

Также в разговоре с отцом оккупант рассказывает: "У нас просто воевать нечем... Ничего у нас, ни техники, вообще ничего трудного нет. Все разбомбили".

Кроме того, он откровенно намекает на тупость своих командиров. "Приехали в Херсон, на базу, здесь вообще ужас: кладбище вертолетов... все, накрыло градами", - жалуется захватчик.

Война России против Украины

Армия РФ собирается полностью захватить Донецкую и Луганскую области, южные регионы страны и создать коридор в оккупированный Крым. По словам замкомандующего российскими войсками Центрального восточного округа Рустама Миннекаева, такие планы оккупанты намерены реализовать в ходе "второй фазы" своей войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что наступление оккупационных войск РФ замедляется. Оккупанты до 9 мая могут лишиться наступательного потенциала. Как полагает чиновник, ВСУ может понадобиться около недели, чтобы остановить вражеские боевые подразделения в направлении Гуляйполя и в сторону Херсона. В такой ситуации оккупанты вынуждены будут перейти в оборону.

По мнению Арестовича, масштабное контрнаступление армии Украины на войска России может начаться в середине июня. К этому времени украинские военные должны будут получить достаточное количество оружия от Запада. Благодаря западной помощи баланс сил на определенных участках фронта может измениться.

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