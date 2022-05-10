"Влупили и разнесли": Арестович рассказал о работе артиллерии в новой Чернобаевке

Арестович / facebook.com/kpszsu, alexey.arestovich

В Украине организовалась новая Чернобыевка. В районе одного села на Северском Донце войска РФ пытались почти две недели возвести понтонную переправу. По ней все время ВСУ бьют артиллерией и попадают.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 10 мая.

"Там дошло до военного анекдота. Логика такова, что они несколько танков подряд утопили, один за другим, поставили на них переправу, чтобы она не проваливалась, а мы все равно влупили и разнесли. Несколько раз. 5-й или 6-й раз. Там уже своя Чернобаевка", - отметил он.

По словам Арестовича, за этим стоит колоссальный труд военных.

"Это нужно выявить, нужно маневрировать артиллерии. Сотни людей работают, чтобы этот успех стал возможным. Этот успех есть. все это дается кровью, потом тяжелым трудом наших солдат, множеством смертей и ранений и т.д. Армия стоит на смерть", - резюмировал Арестович.

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Война России против Украины

Армия РФ собирается полностью захватить Донецкую и Луганскую области, южные регионы страны и создать коридор в оккупированный Крым. По словам замкомандующего российскими войсками Центрального восточного округа Рустама Миннекаева, такие планы оккупанты намерены реализовать в ходе "второй фазы" своей войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что наступление оккупационных войск РФ замедляется. Оккупанты до 9 мая могут лишиться наступательного потенциала. Как полагает чиновник, ВСУ может понадобиться около недели, чтобы остановить вражеские боевые подразделения в направлении Гуляйполя и в сторону Херсона. В такой ситуации оккупанты вынуждены будут перейти в оборону.

По мнению Арестовича, масштабное контрнаступление армии Украины на войска России может начаться в середине июня. К этому времени украинские военные должны будут получить достаточное количество оружия от Запада. Благодаря западной помощи баланс сил на определенных участках фронта может измениться.

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