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Удар гранатомета – танк оккупанта уничтожен: ВСУ под Харьковом разбили "гордость" РФ Т-90М Прорыв

10 мая 2022, 17:06

Вражеская цель была поражена ручным противотанковым гранатометом "Карл Густав", который привезли ВСУ из Швеции.

Сокрушительный удар ВСУ по российскому танку Т-90М Прорыв / Скриншот видео Минобороны Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины в ходе боев за Старый Салтов Харьковской области ударом из ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" сокрушили новый российский танк Т-90М Прорыв. Разбили боевую машину военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны. Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны в Twitter, российский танк танк Т-90М Прорыв, который называют гордостью России, был сокрушен в боях за Старый Салтов на Харьковщине .

Бойцы 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны ударили по мишени из ручного противотанкового гранатомета Карл Густав, который был поставлен Швецией.

В Минобороны Украины подчеркнули, что благодарны Швеции и королю за оказанную государством помощь.

Справка

Танк Т-90М

Т-90М – это самый современный российский танк. Боевую машину уже не в первый раз уничтожают ВСУ в Харьковской области. Впервые танк представили в начале 1990-х годов в качестве продолжения Т-72. Танк прорыв является обновленным вариантом ориентированного на экспорт Т-90С, представленного в 2011 году.

Первую партию танков Т-90М в 2020 году получили 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия и 1-я гвардейская танковая армия. На Западе считают, что у России около 100 таких танков.Читайте такжеРвались в Харьков, но попали на ВСУ: колонну оккупантов РФ разгромили, а технику утащили на тракторе

Издание Defense Express критикует заявления о том, что Т-90М якобы самый технологичный и боеспособный танк в России. Как отмечают журналисты, реальные проблемы танка были выявлены в Индии, когда стало изветсно о перегреве двигателя в машине и быстрой его поломкой.

Армия Украины освобождает Харьковскую область от оккупантов России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 мая рассказал о том, что украинские военные подразделения начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что речь идет не о широкомасштабной контрнаступательной операции, а о точечным тактическом наступлении.

В Генштабе ВСУ 6 мая заявили, об освобождении Александровки, Федоровки, Украинки, Шестаково и Перемоги на северо-востоке Харьковской области.

Позже в командовании армии Украины объявили и об освобождении села Циркуны. Оккупанты удерживали населенный пункт на Харьковщине с начала войны и обстреливали оттуда Харьков.

227 батальон территориальной обороны ВСУ рассказал о деоккупации Верхнего Салтова, Замуловки, Байрака и Рубежного Харьковской области. В Боровском сельском совете рассказали, что оккупанты отходят от Боровой и Богуславки.

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