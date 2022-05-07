ВСУ освободили населенный пункт на Харьковщине и отразили атаку: враг отступил с потерями

ВСУ освобождают Украину от рашистов / Фото Reuters

На Слобожанском направлении российские захватчики пытаются не допустить продвижения Вооруженных сил Украины к государственной границе.

"На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины", - сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Также враг усилил группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии западного военного округа за счет подразделений резерва и осуществлял обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино.

"В результате наступления подразделений Вооруженных сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны", - отмечается в оперативной сводке.

Вместе с тем, противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополья, успеха не имел, понес потери и отошел.

"На Сиверском направлении определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В приграничных районах Курской области продолжается инженерное оборудование позиций", - говорится в сводке.

При этом на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил.

"Определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры нашего государства", - добавили в Генштабе.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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