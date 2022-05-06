Зачистка Харьковщины: ВСУ выбили рашистов из пяти населенных пунктов

ВСУ освобождают Харьковщину от рашистов / УНИАН

Наибольшая активность российской оккупационной армии продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивание группировки войск, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Оккупанты блокируют отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, интенсивно обстреливают украинские позиции, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, безуспешно пытались наступать в направлении с.Новая Дмитровка.

Также оккупанты безуспешно пытались установить контроль над г.Рубежное и с.Воеводовка, Луганской области на Северодонецком направлении, провели разведку боем в направлении с.Пречистовка Донецкой области, успеха не имели, отступили.

В то же время, по результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины в Харьковской областью был восстановлен контроль над селами:

Александровка;

Федоровка;

Украинка;

Шестаково;

Перемога.

Частично восстановлен контроль над селом Черкасские Тишки .

"Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Враг наносит ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры и жилым районам населенных пунктов нашего государства… Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике", - говорится в сводке.

Читайте такжеОркам вломили на Донбассе: ВСУ уничтожили вражескую технику вместе с оккупантами

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: