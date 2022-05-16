"Уже не мачо, а хромая утка": Гудков рассказал, когда устранят Путина

Российский политик назвал условие устранения диктатора в РФ/ Reuters

Окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

Такое мнение высказал российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков, пишет сайт "Сегодня". Он напомнил, что даже президент РФ Джо Байден обращал внимание на недопустимость дальнейшего пребывания у власти в РФ Путина.

"Военные поражения, Путин Акелла, который промахнулся, Путин уже не мачо, а уже хромая на все лапы утка. Вот тогда уже элиты задумываются над тем, чтобы убрать его, устранить. И тогда будет конец путинизму", – отметил Гудков.

Если же российский президент и в самом деле тяжело болен, элиты могут просто прекратить бояться его, и тогда стоит ожидать, что окружение Путина подготовит для него "сюрпризы", говорит политик.

Однако Гудков выразил неуверенность в том, что российский диктатор действительно болен чем-то, что будет иметь летальный эффект.

"Люди болеют в этом возрасте по-разному. Но это не мешает им десятилетиями продлевать жизнь", – говорит он.

Однако если же Путин не имеет смертельной болезни, то – судя по всему, что он делает и говорит – "хуже всего у него с головой", отметил Гудков.

Ранее в американском Институте изучения войны отмечали, что Путин, вероятно, планирует аннексировать оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Так называемое "включение" этих украинских территорий в состав РФ, согласно логике Кремля, будет означать распространение на них доктрины о ядерном оружии, которую Москва пригрозит применить для того, чтобы не допустить их освобождения войсками Украины.

Напомним, по словам журналиста Виталия Портникова, у России и Запада разные взгляды на применение тактического ядерного оружия во время войны. Руководство РФ может "дать добро" своему войску на его применение для того, чтобы сломить сопротивление. Однако на Западе применение любого ядерного оружия считают преступным.

Читайте также: