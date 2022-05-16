"Путин не соглашается": в Минобороны назвали главную проблему в спасении воинов из Азовстали

В МОУ рассказали о сложных переговорах по спасению воинов из Азовстали/ Полк "Азов", Reuters

Украина уже привлекла практически всех лидеров мира и все возможные международные организации, чтобы спасти украинских бойцов, которые сейчас находятся на заводе Азовсталь в Мариуполе. Но проблема в том, что российский президент Владимир Путин не дает согласия.

Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона. По ее словам, украинская власть очень много делает, чтобы вызволить воинов из Азовстали.

Однако детали военной операции нельзя разглашать, подчеркнула Маляр. Определенную информацию только рассказали родственникам, ведь они имеют право знать. После этого многие вопросы, которые ставились со стороны родных бойцов, были сняты, говорит заместитель министра обороны.

"Потому что те предложения, которые очень часто звучат в обществе – а давайте сделаем это, а давайте сделаем это – на самом деле уже были сделаны, просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников", – отметила она.

К переговорам с Путиным привлечены мировые лидеры

Маляр отметила, что украинских бойцов сейчас нельзя освободить при помощи военной операции и деблокады – если бы это было возможно, то такую операцию уже провели бы. Сейчас власть работает над другими военными планами.

К переговорам с Путиными по спасению наших бойцов с Азовстали вовлечены практически все лидеры мира и все возможные международные организации, и Украина с ними контактирует, говорит заместитель министра обороны.

Спасение защитников Мариуполя из Азовстали

Ранее сообщалось, что украинские власти предложили России вернуть Украине тяжелораненых защитников Мариуполя, находящихся в Азовстали, в обмен на передачу Москве русских военнопленных.

Как сообщала вице-премьер и профильный министр Ирина Верещук, Украина пыталась договориться с РФ, чтобы эвакуировать 38 тяжелораненых защитников Мариуполя с завода Азовсталь в обмен на пленных русских.

Об этом рассказывал также президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что Украина не прекращает попыток спасти из Мариуполя и завода Азовсталь всех наших людей. Сейчас продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывозе тяжелораненых и медиков.

Также родственники украинских бойцов из Азовстали призвали Китай выступить посредником в переговорах по их экстракции в Турцию.

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