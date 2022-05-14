Экстракция в Турцию и Китай как посредник: родственники бойцов из Азовстали выступили с обращением

Родственники бойцов из Азовстали выступили с обращением / Полк "Азов", скрин с видео

Родственники украинских бойцов, которые защищают Мариуполь от российских оккупантов и сейчас находятся в окружении захватчиков на Азовстали, призвали Китай выступить посредником в переговорах по их экстракции.

Об этом родные защитников Мариуполя заявили во время брифинга в субботу, 14 мая. Также они отметили, что военных с Азовстали можно экстрактировать в Турцию и что президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы готов их принять.

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