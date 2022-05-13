Ситуация все сложнее: оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются прорваться в "Азовсталь"

/ t.me/andriyshTime

Обстановка на "Азовстали" в Мариуполе осложняется к каждым днем. Российские оккупанты не оставляют попыток прорваться на завод.

Под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться внутрь здания, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Азовсталь. Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться в среду завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится сложнее", - написал Андрющенко, опубликовав кадры производящего.

t.me/andriyshTime

Бои за Азовсталь

4 мая стало известно, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Как сообщил мэр города Вадим Бойченко, российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. С украинскими военными пропала связь.

Позже народный депутат Давид Арахамия сообщил, что украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые обороняются на территории завода Азовсталь. Он подтвердил информацию о том, что российским оккупантам удалось войти на территорию предприятия.

Читайте такжеВедем переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых солдат с "Азовстали" - ВерещукСоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что рашисты нашли предателя из числа бывших работников завода Азовсталь, который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь оккупанты штурмуют эти туннели.

Командир подразделения Азов подполковник Денис Прокопенко сообщил, что ситуация на предприятии крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что с завода Азовсталь эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Президент Владимир Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя с комбината Азовсталь, который обороняют украинские защитники.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: