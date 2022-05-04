Рашисты прорвались на Азовсталь: за последний оплот Мариуполя идут ожесточенные бои

В Мариуполе идут тяжелые бои / Фото Reuters

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе в среду снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей, сообщил мэр города Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона в среду

"Сегодня идут тяжелые бои на территории крепости нашей - Азовсталь. Наши храбрые парни защищают эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по этой крепости из тяжелой артиллерии, работают танками, авиацией, корабли подошли и также гасят по этой крепости", - сказал мэр города.

При этом, по словам Бойченко, на территории комбината все еще остаются сотни гражданских, из которых более 30 - дети, которые прячутся в убежищах завода еще с начала полномасштабного вторжения.

"К сожалению, сегодня с парнями (украинскими военными – ред.) пропала связь. Нет связи для того, чтобы понимать, что происходит, в безопасности ли они или нет. Вчера связь еще была, сегодня уже не могу ничего комментировать", - добавил мэр города.

"Молимся за наших героических парней. И благодарим их за той подвиг, который они уже сегодня совершили для всей нашей страны. Они сдержали врага. Дали нам больше времени подготовиться. Они настоящие мужественные и очень героические Защитники Мариуполя. Большое спасибо им за это", - подытожил Бойченко.

Что известно о боях на Азовстали

Как уточняют источники Украинской правды, российские военные второй день штурмуют завод Азовсталь

Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На Азовстали идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

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Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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