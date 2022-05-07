Зеленский раскрыл подробности нового этапа эвакуации с Азовстали

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя с комбината Азовсталь, который обороняют украинские защитники.

"Спасибо командам Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогли нам провести первый этап эвакуационной миссии из Азовстали. Удалось спасти более 300 человек – женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских из Азовстали. И готовим второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет лжи", - сказал президент в ходе видеообращения.

Также, по словам Зеленского, ведется работа и над тем, чтобы вывезти наших военных.

"Всех героев, которые защищают Мариуполь. Это чрезвычайно сложно. Но важно. Уверен, все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежды. Мы не останавливаемся. Ежедневно ищем такой дипломатический вариант, который может сработать. Наша команда готовит завтра и продолжение работы гуманитарных коридоров для всех жителей Мариуполя и близлежащих населенных пунктов", - подчеркнул глава государства.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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