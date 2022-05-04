Орки уже на Азовстали: защитники Мариуполя вышли на связь и рассказали о тяжелых боях

Второй день продолжаются попытки штурма завода, подчеркнул Давид Арахамия.
Стали известны подробности о боях в Мариуполе, где российские оккупанты прорвались на территорию завода Азовсталь.
О боях за предприятие, где укрываются от бомбардировок РФ жители Мариуполя, рассказал глава украинской делегации на переговорах с Россией, народный депутат Давид Арахамия.
По его данным, украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые обороняются на территории завода Азовсталь.
Вместе с тем он подтвердил информацию о том, что российским оккупантам удалось войти на территорию предприятия.
"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории Азовстали уже находятся", – добавил Арахамия со ссылкой на командование Азова.
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Битва за Мариуполь
Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.
Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.
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