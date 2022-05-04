Защитники Мариуполя заняли круговую оборону: командир Азова о штурме орками Азовстали

Рашисты штурмуют Азовсталь / t.me/polkazov

На территории завода Азовсталь в Мариуполе идут тяжелые бои с российскими оккупантами, заявил командир подразделения Азов подполковник Денис Прокопенко.

Как рассказал он в видеообращении, ситуация на предприятии крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

"С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе Азовсталь. Уже второй день как противник прорвался на территорию завода", - отметил он.

По словам Прокопенко, продолжаются тяжелые кровопролитные бои.

"Я горжусь своими солдатами, которые прилагают нечеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника", - подчеркнул он.

По словам Прокопенко, силы противника преобладают, но, несмотря на все, украинские воины с 25 апреля держат круговую оборону.

"Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые кровопролитные бои… Ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", — заявил Прокопенко.

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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