Не обошлось без предателя: стало известно, как рашисты прорвались на Азовсталь

Оккупанты штурмуют завод Азовсталь / Фото УНИАН

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о том, как российские оккупанты смогли попасть на завод Азовсталь, где держат оборону защитники Мариуполя.

Рашисты нашли предателя из числа бывших работников завода Азовсталь, который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь оккупанты штурмуют эти туннели, пояснил он.

"Российские подонки нашли предателя из числа сотрудников комбината - какого-то электрика, который показал тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя", - сказал Геращенко.

По его данным, активизация боев за Азовсталь связана с приездом в Мариуполь пропагандиста Владимира Соловьева.

"Потому что ему обещали, что уже вчера территория Азовстали будет штурмоваться российскими подонками и он сможет заснять "победу" российских негодяев над украинскими защитниками. Вчера этого не произошло, наши защитники продолжают защищать территорию Азовстали", - подчеркнул Геращенко.

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Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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