С Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей

Как сообщила Ирина Верещук, часть гуманитарной операции уже выполнили.
В Мариуполе из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.
По ее словам, часть гуманитарной операции уже выполнили.
"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и старики из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - написала Верещук.
Битва за Мариуполь
Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.
Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.
В осажденном российскими оккупантами Мариуполе в среду, 4 мая, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.
Российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко.
Как уточняют источники Украинской правды, российские военные второй день штурмуют завод Азовсталь
Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.
В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На Азовстали идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.
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