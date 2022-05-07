С Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей

Азовсталь / twitter.com/trbrtc, УНИАН

В Мариуполе из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.

По ее словам, часть гуманитарной операции уже выполнили.

"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и старики из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - написала Верещук.

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе в среду, 4 мая, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко.

Как уточняют источники Украинской правды, российские военные второй день штурмуют завод Азовсталь

Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На Азовстали идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

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