Ситуация в Мариуполе критическая: все силы бросили на ее решение - Арестович

Арестович / УНИАН, Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Азовстали сложилась критическая ситуация.

В интервью ФейгинLIVE Арестович рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский прикладывает максимальное количество усилий, чтобы решить проблему дипломатическим путем.

"Они решили окончательно победить Азовсталь и пошли в крутой наземный штурм. Главная задумка состоит в том, чтобы к 9 мая объявить о взятии Мариуполя. Они пошли в атаку, наши ребята их выбили, но эта ситуация крайне критическая. Президент бросил все силы дипломатии, чтобы решить проблему", - заявил Арестович.

По словам советника главы Офиса президента, следующие несколько дней ожидаются напряженными. Ключевыми направлениями станут:

Криворожское направление;

Запорожское направление;

зона ООС.

"У россиян много резервов. Они попытаются дожать хоть какую-то "победу" до 9 мая", - сказал Арестович.

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Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе в среду, 4 мая, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко.

Как уточняют источники Украинской правды, российские военные второй день штурмуют завод Азовсталь

Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На Азовстали идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

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