УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ситуация в Мариуполе критическая: все силы бросили на ее решение - Арестович

5 мая 2022, 01:10

В следующие несколько дней стоит ожидать интенсификацию боевых действий.

Арестович, Мариуполь
Арестович / УНИАН, Reuters

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Азовстали сложилась критическая ситуация.

В интервью ФейгинLIVE Арестович рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский прикладывает максимальное количество усилий, чтобы решить проблему дипломатическим путем.

"Они решили окончательно победить Азовсталь и пошли в крутой наземный штурм. Главная задумка состоит в том, чтобы к 9 мая объявить о взятии Мариуполя. Они пошли в атаку, наши ребята их выбили, но эта ситуация крайне критическая. Президент бросил все силы дипломатии, чтобы решить проблему", - заявил Арестович.

По словам советника главы Офиса президента, следующие несколько дней ожидаются напряженными. Ключевыми направлениями станут:

  • Криворожское направление;
  • Запорожское направление;
  • зона ООС.

"У россиян много резервов. Они попытаются дожать хоть какую-то "победу" до 9 мая", - сказал Арестович.

Читайте такжеБитва ВСУ с оружием Запада с войсками РФ и ее резервами: Арестович призвал готовиться к долгой войне

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе в среду, 4 мая, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко.

Как уточняют источники Украинской правды, российские военные второй день штурмуют завод Азовсталь

Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На Азовстали идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

Читайте также:

viber
война в Украине Алексей Арестович Мариуполь
Реклама
Популярное
Большое счастье или непростые времена: кому из знаков коридор затмений" принесет переменыБольшое счастье или непростые времена: кому из знаков коридор затмений" принесет перемены Эксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантовЭксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантов Лия Меладзе рассказала, почему папа не пускает ее в Киев: "Приду домой и буду плакать"Лия Меладзе рассказала, почему папа не пускает ее в Киев: "Приду домой и буду плакать" "Мне сейчас очень сложно": о чем реально переживает Регина Тодоренко"Мне сейчас очень сложно": о чем реально переживает Регина Тодоренко "Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому Рогу"Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому Рогу
Поддержите Главред

Последние новости

01:15

День акушерки 2022 в Украине: поздравления и красивые картинки и празднику

01:10

Ситуация в Мариуполе критическая: все силы бросили на ее решение - АрестовичВидео

00:51

Приметы на 5 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:34

Мощный ракетный удар РФ по Украине: что известно о разрушенияхВидео

00:22

Арестович оценил риск ядерного удара России по УкраинеВидео

Реклама
00:03

Ступка рассказал, как его бросила Логунова

04 мая, среда
23:52

Защитники Мариуполя заняли круговую оборону: командир Азова о штурме орками АзовсталиВидео

23:40

Под обстрелами оккупантов погиб известный украинский журналист

23:25

Сотрут орков в порошок: ВСУ получили от США почти все обещанные гаубицы

23:20

Новая фаза войны: астролог составила гороскоп для Украины на 9 маяВидео

23:20

В Мариуполь не спешит: кремлевского пропагандиста засекли полуголым в Дубае

22:59

Истребителям РФ "подрезали крылья": ВСУ уничтожили два самолета Су-30Видео

22:33

Не обошлось без предателя: стало известно, как рашисты прорвались на АзовстальВидео

22:24

Аж мурашки по коже: Тина Кароль трогательно спела гимн Украины с футболистами ДинамоВидео

22:08

Армия РФ пытается наступать на трех направлениях – АрестовичВидео

21:59

Торговля награбленным: РФ через Крым вывозит за границу украденное в Украине зерноВидео

21:56

Евровидение-2022 еще даже не началось: названы топ-5 победителей конкурсаВидео

21:37

"Смертельный ураган" для рашистов: защитников Украины вооружили гранатометами MilkorВидео

21:02

"Они не виноваты": экс-тренер сборной Украины зашкварился защитой спортсменов РФВидео

21:01

Мощный ветер и заморозки: Украину атакует опасная погодаВидео

Реклама
20:26

Под вой сирен слышны взрывы: оккупанты выпустили ракеты по центру ДнепраВидео

20:24

Корабли РФ с ракетами "Калибр" в боевой готовности: Генштаб предупредил об угрозе с Черного моряВидео

20:18

"Военторг есть везде": в РФ могут создать Белгородскую народную республику - ДаниловВидео

20:00

Нацгвардейцы "поджарили" 3 вражеские БМП и уничтожили много орков на Изюмском направлении – фотоВидео

19:47

Орки уже на Азовстали: защитники Мариуполя вышли на связь и рассказали о тяжелых бояхВидео

19:38

Пунктик Москвы: почему Кремль упорно пытается загнать Молдову в нью-СССРмнение

19:26

Оккупанты провалили штурм Азовстали: первые подробностиВидео

19:21

Невероятное везение и осуществление желаний: для трех знаков май станет самым счастливым месяцем

19:20

Штурм орков под Донецком и нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил с потерямиВидео

19:07

Битва ВСУ с оружием Запада с войсками РФ и ее резервами: Арестович призвал готовиться к долгой войнеВидео

19:06

"Агентурная сеть ФСБ": в одном из городов Сумщины запретили Московский патриархат

19:03

Приказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - ДенисоваВидео

18:58

Сергей Стерненко. Лавров помог Украине получать оружие от ИзраиляВидеоблоги

18:58

В Австрии предупредили: вступление Украины в ЕС может затянуться на 10 лет

18:47

Больше танков, мобилизация и ядерное оружие: военный историк США спрогнозировал будущие ходы ПутинаВидео

18:36

Кузьма бы гордился - легендарный хит Скрябина перепели про украинские города-герои войны с РФВидео

18:31

Месть за ликвидацию штаба под Изюмом: командиры РФ гонят орков в "мясорубку"Видео

18:24

Россияне взяли в плен известного украинского сурка-прорицателя ТимкуВидео

17:54

Армия Украины уничтожила "элиту" войск России – Москва вынужденно меняет тактику – МинобороныВидео

17:53

"Умер дед и бабушка, у сестры рана на голове": украинцев потряс дневник ребенка из МариуполяВидео

Реклама
17:48

Зеленского в Раде встретили стоя и с овациями: появилось видео удивительной реакции ПорошенкоВидео

17:43

В Драмтеатре Мариуполя погибли вдвое больше людей, чем думали: журналисты озвучили страшные цифрыВидео

17:37

Игры в ядерный апокалипсис: почему Россия более чокнутая, чем СССРмнение

17:27

Украинская актриса просидела в убежище под Бучей 33 дня: "Я теперь говорю совсем по-другому"Видео

17:22

В Беларуси готовят массовые расстрелы несогласных: вводят казнь за "попытку теракта"Видео

17:22

Куда пропал Олег Винник: СМИ беспокоятся об исчезновении артиста

17:07

Кошевой рассказал, о чем общался с Зеленским на Банковой и в каком состоянии президентВидео

17:00

Бойцы ВСУ уничтожили колонну оккупантов России в районе Изюма Харьковской областиВидео

16:58

Ностальгия по СССР, отношение к русскоязычным и Дню победы: в Украине провели большой опросВидео

16:55

Враг меняет тактику: Вятрович назвал главную цель РФ в войне против УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять