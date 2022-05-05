Арестович оценил риск ядерного удара России по Украине

Арестович / УНИАН, facebook.com/alexey.arestovich

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что США и ЕС серьезно относятся к угрозам президента России Владимира Путина по поводу ядерной войны и обещают, что государство-агрессор получит ответ на такие действия.

Как говорит Арестович, в действительности Россия не хочет нарваться на удар от НАТО или США, передает 24 канал.

Он напомнил о неоднократных обещаниях США о том, что применение Россией ядерного, химического или биологического оружия приведет к катастрофическим последствиям для РФ.

"Вероятность применения ядерного оружия снижается, потому что Россия не хочет нарваться на удар от НАТО или США", - сказал Арестович.

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Угроза применения Россией ядерного удара

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. По мнению гаранта, российское руководство любит жизнь и не хочет идти на такие риски. При этом в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник СБУ Михаил Притула высказал точку зрения, согласно которой РФ рассматривает вариант нанесения ядерного удара по Киеву. Как полагает военный, одна из ракет уже нацелена на украинскую столицу. Москва изучает даже возможный сценарий запуска такой идеи.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сказал, что Путин вряд ли отдаст приказ применить ядерное оружие, поскольку он не уверен в выполнении такого указания. При этом большое количество офицеров не поддерживает политику Кремля.

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