На Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий Путина

Ядерное оружие / УДМ

Российская Федерация рассматривает вопрос о применении против Киева ядерного оружия. Как заявил полковник СБУ Михаил Притула, уже есть ракета, которая направлена в сторону украинской столицы.

"Они этот вопрос рассматривали, рассматривают. Будьте уверены, что есть ракеты, в которых уже заведены координаты Киева и ближайших городов, в том числе воинских частей. Они не очень сильно скрывают. Они анонс этой войны, то есть стратегический замысел этой войны, они опубликовали еще 21 апреля 2008 года. То есть ровно 14 лет назад. И там в этом стратегическом замысле были описаны некоторые события, которые произошли уже", - сказал Притула, передает телеканал Украина 24.

Полковник СБУ отметил, что в России есть сценарий по Киеву.

"Там есть события, когда они хотят взорвать ядерный боеприпас на большой высоте, то есть около 20-25 километров с целью погасить электронику Киева и далее войти с помощью десанта. То есть этот сценарий для них вполне реален. Так как они любят белорусский народ, они там могу сделать на территории Беларуси, чтобы претензий не было ни от кого. Над территорией Беларуси, но электронику вышибет у нас...Я понимаю, что они хотят сделать, я понимаю, что мы должны просто к этому готовиться", — отметил Притула.

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Угроза ядерного удара

Ранее Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент России уже угрожал ядерным оружием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.

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