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В Белом доме разрабатывают сценарии на случай применения Россией ядерного оружия – NYT

24 марта 2022, 06:56

Месяц назад сценарий применения ядерного оружия РФ казался теоретическими. Теперь Россия может применить это мощное оружие, чтобы "выбраться из военного тупика".

Белый дом
"Команда тигров" встречается трижды в неделю на секретных заседаниях в Белом доме / Фото Reuters

В США секретная группа экспертов по национальной безопасности под названием "Команда тигров" прорабатывает возможные сценарии реагирования на случай того, если президент страны-агрессора Владимир Путин применит ядерное оружие и нападет не только на Украину, но и на другие страны. "Команда тигров" встречается трижды в неделю на секретных заседаниях.

Об этом пишет издание New York Times с ссылкой на три источника в Белом доме.

"Один из основных вопросов, над которым работает "Команда тигров" – это порог, который может побудить Альянс применить военную силу в Украине. Байден ясно дал понять, что он крайне не хочет этого делать, опасаясь, что прямая конфронтация с Россией может вывести конфликт из-под контроля и привести к третье мировой войне", - говорится в статье.

Кроме того, эксперты по национальной безопасности обсуждают план действий, если президент РФ задействует химическое, биологическое или ядерное оружие. Также рассматривается сценарий того, что российские войска могут атаковать конвои, которые доставляют Украине оружие из стран-членов НАТО.

Все вышеперечисленные вопросы будут обсуждаться на первом с начала войны в Украине заседании НАТО. Оно состоится в Брюсселе 24 марта и будет проходить "за закрытой дверью".

23 марта Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые заявил, что даже если россияне применят оружие массового уничтожения только на территории Украины, это может иметь "ужасные последствия" для людей в странах НАТО.

"Один из рассматриваемых вопросов заключается в том, будет ли это рассматриваться как "нападение" на НАТО в соответствии с ее уставом, которое может потребовать совместных военных действий", – говорится в статье.

Один из источников издания отметил, что любое использование Россией "малой" тактической ядерной бомбы, даже не направленной против члена НАТО, будет означать, что "все ограничители сняты" на то, что США и НАТО не будут вмешиваться в войну.

Журналисты New York Times отмечают, что еще месяц назад сценарий применения ядерного оружия Россией казался теоретическими, но сегодня в Белом доме и штаб-квартире НАТО в Брюсселе признают, что Россия может применить самое мощное оружие, чтобы "выбраться из военного тупика".

"Непосредственное беспокойство вызывает то, что Путин может сделать дальше, движимый желанием спасти неудачную военную операцию или восстановить свою репутацию силы, которой следует опасаться", – говорится в статье.

Источники издания считают, что шансы того, что Путин может применить ядерное оружие невелики, однако постоянное напоминание Россией о том, что она применит его в ответ на все, что посчитает угрозой безопасности, привело Вашингтон в состояние повышенной готовности.

Тем временем в России уже открыто говорят о возможном использовании ядерного оружия.

"Если Россию спровоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет? Мы – ядерная держава... Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия своего поведения", - сказал представитель России в ООН Дмитрий Полянский, передает передает Sky News.

Как сообщал Главред, согласно данным американской разведки, Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если Украина продолжит сопротивляться российскому вторжению.

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