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Затяжная война в Украине приведет к тому, что Путин будет угрожать ядерным оружием – разведка США

18 марта 2022, 12:55

Война в Украине постепенно ослабляет обычные силы России, поэтому РФ, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания.

Владимир Путин
Владимир Путин будет использовать аргумент ядерной кнопки / Reuters

Президент страны-агрессора России Владимир Путин будет угрожать применением ядерного оружия против Запада, если Украина продолжит сопротивляться российскому вторжению.

Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Министерства обороны США, передает Bloomberg.

Война в Украине уменьшит число личного состава Вооруженных сил России и сократит арсенал вооружения, а санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию. При этом Россия не сможет "производить современные высокоточные боеприпасы.

"Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют обычные силы России, РФ, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы сигнализировать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию", - сказал директор Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Скотт Берриер.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

27 февраля Владимир Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в режим особого боевого дежурства".

Что Путин требует от Украины

Президент страны-агрессора Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перечислил требования к Украине, которые он считает условием вывода войск и заключения мирного соглашения.

Разговор состоялся 17 марта по инициативе Путина.

В список требований входит нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО, разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает достаточным, обеспечение "защиты русского языка в Украине", а также то, что Путин называет "денацификацией".

Еще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Содержание этих пунктов на данный момент неизвестно.

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