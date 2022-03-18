Условия для окончания войны: Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины

Путин рассказал Эрдогану, что ему нужно от Украины / reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перечислил требования к Украине, которые он считает условием вывода войск и заключения мирного соглашения.

Разговор состоялся 17 марта по инициативе Путина, утверждает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, в контексте попыток Эрдогана обеспечить посредничество между Киевом и Москвой для прекращения вторжения России в Украину, пишет "Лига".

Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил список требований к Украине, выполнение которых считает необходимым условием прекращения вторжения.

В список требований входит нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО, разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает достаточным, обеспечение "защиты русского языка в Украине", а также то, что Путин называет "денацификацией".

Читайте такжеВойна уже проиграна Россией, и вопрос времени, когда Путин это признаетЕще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Калин не стал раскрывать содержания этих пунктов.

Как сообщал Главред, военный эксперт в области авиации и технологий Джастин Бронк назвал три возможных сценария, которые остались у Кремля в Украине.

По его словам, российские оккупанты сейчас находятся в "опасном положении". Вероятно, оно ухудшится еще больше в ближайшие недели без серьезной паузы в боевых действиях, а это означает, что жизненно важно, чтобы украинцы продолжали упорно сражаться.

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